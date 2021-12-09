Akdağmadeni ilçesinde en iyi Narkotik Polisi Anne ve KADES semineri yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Öğrenci velileri ve öğretmenlere en iyi narkotik polisi anne ve KADES semineri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Emniyet müdürü Murat Kundakçı ve Yozgat narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü personeli tarafından, en iyi narkotik polisi anne ve KADES uyuma semineri yapıldı.

Etkinlikte, uyuşturucu nedir, Artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi. Uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü de detaylıca anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtılarak, çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı.

Yapılan seminere İlçe Emniyet müdürü Murat Kundakçı, okul müdürleri öğrenci velileri katıldı. - YOZGAT