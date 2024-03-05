Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği - Son Dakika
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Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Akdamar Adası'nda düzenlenen zumba, pilates ve yoga etkinliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekildi.

05.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:29
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Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kadın eğitmen ve antrenörleri öncülüğünde Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği düzenlendi.

Spora ve sporcuya verdiği değerle adından sıkça söz ettirmeye devam eden İpekyolu Belediyesi, kadın eğitmen ve antrenörlerle Akdamar Adası'nda düzenlediği zumba, pilates ve yoga etkinliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekti. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, sporcular Akdamar Adası'nda tarihi ve doğal güzellikleri keşfederken, aynı zamanda Kadınlar Günü'ne dikkat çektiler.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, daha önce benzer etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu kez rotamız Akdamar Adası oldu. Hem spor etkinliklerine hem de Van'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın eğitmenlerimiz eşliğinde farkındalık çalışması yürüttük. Çok keyifli bir gün geçirdik. Katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

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