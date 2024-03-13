Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Üç Ocak Mahallesi\'nde Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi tarafından Üç Ocak Mahallesi Pazar Sokağına kurulan ve yüzlerce vatandaşın misafir olduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kur'an Tilaveti ile başlaya iftar buluşmasında, eller semaya açılıp dualar okundu. İftar sonrasında Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Fasıl, Meddah, Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu, Gölge Oyunu ve Aşuk ile Maşuk' gösterimleri konukların büyük beğenisini topladı.

"Mahallemize çok güzel bir cami kazandırdık"

Okunan ezanla birlikte açılan iftarın ardından Üç Ocak Mahallesi sakinlerine hitap eden Başkan Gültak, katılımları nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti. İftar programının düzenlendiği cadde üzerinde, Akdeniz Belediyesinin destekleriyle mahalleliye kazandırılan camiyi hatırlatarak sözlerini sürdüren Başkan Gültak; "Mahallemizde, daha önce küçük bir camimiz vardı. Arazi küçük idi, imar uygulamaları yaptık. İlk önce araziyi büyütüp 2 dönümün üzerine çıkardık. Sonra da elimizden geldiği kadar hayırseverlere destek olduk. Maşallah, çok güzel bir merkez bir cami oldu" dedi.

"Herkesi kucaklıyor, kimseyi ayrıştırmıyoruz"

Göreve gelince ilk önce Akdeniz'de barış, huzur ve kardeşlik iklimini hakim kıldıklarını belirten Başkan Gültak; "Oysa 2019 öncesinde Akdeniz'de bu kardeşlik havası yoktu. İnsanlar yan yana gelemiyordu, devamlı kavga gürültü vardı. Fakat artık kardeşlik havası var. Akdeniz'de Türk'ü ile Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ı ile Sünni'si ve Alevi'si ile herkes yan yana. Çünkü biz, herkesi kucaklıyoruz, hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Herkesin ve her kesimin belediye başkanı olduk" ifadelerini kullandı.

Gültak; geçmiş yöneticilerin Akdeniz'e hizmet vermediğini, ne proje ürettiklerini ne de kalıcı eserler bırakmadıklarını kaydetti, ilçenin ve vatandaşların hayatın her alanında ihmal edildiğinin altını çizdi. - MERSİN