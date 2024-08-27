Akdeniz Belediyesi Kadınlara Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu Düzenliyor

Yerel

Akdeniz Belediyesi, kadınlara yönelik 'Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu' düzenleniyor. Teorik ve uygulamalı eğitim verilecek kursa katılmak isteyenler, 6 Eylül'e kadar başvuruda bulunabilecek.

Akdeniz Belediyesi 18-29 yaş aralığındaki kadınlara yönelik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi binasında verilecek kurs ve eğitimlerde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden gelecek mühendisler tarafından 16-27 Eylül arasında hafta içi yarım gün şeklinde teorik eğitimler verilecek. Teorik eğitimlerini tamamlayan kadınlar, 30 Eylül itibariyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde bulunan modern serada uygulamalı eğitim alacak. Eğitimin uygulama aşamasında ürettilen çiçeklerin satışları da Akdeniz Belediyesi aracılığıyla yapılarak, kursiyer kadınlar, yetiştirdikleri çiçeklerden gelir elde etme imkanı bulacak.

Eğitim ve üretimde kullanılacak malzemelerin Akdeniz Belediyesi tarafından karşılanacağı kursta, uygulamalı eğitimler en az 6 ay sürecek. Hafta içi her gün eğitim verilecek kursa katılmak isteyenler, 6 Eylül'e kadar başvuruda bulunabilecek. - MERSİN