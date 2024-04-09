Akdeniz Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

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Akdeniz Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Başkan Hoşyar Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirdi.

Sarıyıldız, yeni seçilen Belediye Meclis üyeleriyle ilk meclis toplantısında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda bir önceki tutanak birleşim özeti oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi söz alan Başkan Sarıyıldız, önemli bir süreç ve tarihi bir dönemeçten geçildiğini ifade ederek, "Hepimizi bekleyen 5 yıllık bir hizmet, çalışma ve proje dönemi var. Birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Genel siyaset bir tarafa, hepimiz Akdeniz Belediyesi'nin meclis üyeleri olarak, Akdeniz'e yararlı olabilecek çalışmaları, hizmetleri el birliği ile yapmamız gerekiyor. Bu anlamıyla elbette farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde hepimizin ortak amacı Akdeniz'in hak ettiği hizmet ve projelere kavuşmasıdır" dedi.

"Akdeniz'i hep birlikte hak ettiği seviyeye taşıyacağız"

"Amacımız, Akdeniz'in kentin diğer ilçelerden geri kalmaması, kalkınması ve gerçekten hak edilen yatırımların alınmasını sağlamak olacak" diyen Sarıyıldız, "Bu anlamıyla ben, bütün arkadaşlarımızdan önümüzdeki dönemde küçük polemiklerin krize dönüşmemesi, elbette farklı görüşlerin olabileceğini, fakat bunların mümkün mertebe tartışma dil ve üslubu ile götürülmesi ve arkadaşlarımızın en nihayetinde halkımıza faydalı olacak önerilerin kararlaştırılması noktasında irade koymasını bekliyoruz. Bunu da hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sarıyıldız, sözlerinin sonunda Mersinlilerin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısında gündem gereği yapılan oylamalar sonucunda, meclis başkan vekilleri, katip ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyeleri seçildi. Toplantıda, Başkanlık makamının 2023 yılı idari faaliyet raporları kamuoyu ile paylaşıldı, ayrıca meclis üyeleri denetim raporu hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda, Akdeniz Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile Akdeniz İmar İnşaat Kültür Orman Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'nde, başkanlığın tüm işlemlerini yapmaya Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın atanması ve yetkilendirilmesine ilişkin teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. - MERSİN