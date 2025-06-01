Akdeniz İş Buluşması: Birlikte Üretmek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akdeniz İş Buluşması: Birlikte Üretmek

Akdeniz İş Buluşması: Birlikte Üretmek
01.06.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AÜİD'in İstanbul'da düzenlediği etkinlikte Akdeniz ülkeleri arasında iş birliği vurgulandı.

Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği (AÜİD) tarafından İstanbul'da düzenlenen uluslararası buluşma, bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve kültürel diplomasi başlıklarında önemli mesajların verildiği anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Etkinliğe çok sayıda büyükelçi, konsolos, akademisyen ve iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Buluşmada Akdeniz coğrafyasının çok yönlü potansiyeli bir kez daha gündeme taşınırken, etkinliğin ana temasını "birlikte üretmek" fikri oluşturdu. Katılımcılar, bölge ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik ve kültürel diplomasi alanlarında güç birliği yapılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. Organizasyonda Akdeniz'in yeni nesil vizyonunun temellerini atmaya yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlikte barışçıl bir gelecek inşa etme idealinin ekonomik ve kültürel bağlarla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen plaket töreninde, vizyoner çalışmaları ve katkılarıyla öne çıkan isimlere onur plaketleri takdim edildi. Törenin ardından konuklar sahnede toplu fotoğraf çektirerek bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi. Etkinlik, Akdeniz ülkeleri arasında daha derin ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlarken, kültürel yakınlaşma ve karşılıklı anlayışın da önemine dikkat çekildi.

"Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük olur"

AÜİD Kurucusu ve Onursal Başkanı Semih Tufan Gülaltay yaptığı konuşmada, "Etkinliğin teması, Akdeniz ülkelerinin ticari ve siyasi geleceği ile ilgili bir konferanstır. Konferansa katılan hocalarımızın sunumlarını, diplomat ve iş insanı dostlarımızla birlikte dinleyerek biz de bilgileneceğiz. Amacımız ticareti geliştirmek ve dostluk kapılarını açmak. Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük ve anlamlı olur. Derneğimizin üyelerinden yurt dışında iş yapan arkadaşlarımızı, diplomatik ve ticari olarak, kısmen de finansal olarak destekliyoruz. Yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

"Akdeniz'i yeniden dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan AÜİD Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bayer ise "Bizim şu anda Akdeniz ülkeleri olarak yurt dışı temsilciliklerimiz var. Şu anda yedi ülkede fiziki olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bunu öncelikle 25 ülkeye kadar çıkarmak istiyoruz. Buradaki en büyük amacımız, Akdeniz'in tarih boyunca ticaretin merkezi olduğu gerçeğini yeniden canlandırmak. Tekrar biz, Akdeniz ülkeleri olarak, kıyıda yer alan ülkeler olarak, üç kıtayı bir araya bağlayan bu bölgeyi dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Müthiş bir gelecek bizi bekliyor. Ticaret Akdeniz'le başladı; Selçuklular, Osmanlılar döneminde gelişti. Şimdi yeniden burada güçlü bir ivmelenme başladı. Ayrıca mevcut ülkelerimizin dışında ticari potansiyele sahip Afrika ülkelerimiz de var. Bu akşam burada Afrika ülkelerimizin büyükelçisiyle de birlikteyiz. Diplomatik ve siyasi açıdan bu iş birliğini yakalayarak ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, istanbul, Politika, Ekonomi, Akdeniz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz İş Buluşması: Birlikte Üretmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:25:57. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz İş Buluşması: Birlikte Üretmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.