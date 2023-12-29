Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bünyaniosmaniye ve Ballıca Mahalleleri'ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle halkıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Dutlulu, köyleri gezerek, halkı dinleyip, eksikleri yerinde görme, talepleri alma ve çözüm üretme anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve ilçe yönetimi ile birlikte mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Dutlulu, akşam saatlerinde ilk olarak Bünyanosmaniye Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı İhsan Gümüş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Dutlulu, mahalle sakinleriyle buluşarak çay içip sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Sonrasında Ballıca Mahallesi'ne geçen Başkan Dutlulu burada Mahalle Muhtarı İbrahim Özkul ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Başkan Dutlulu, Ballıca'da önce Akhisar Belediyesi tarafından bir süre önce yapımı tamamlanan yeni meydanda incelemelerde bulundu. Sonrasında ise mahalledeki kahvehane ve ticari işletmeleri ziyaret etti. Gençlerin futbol oynama davetine de katılan Başkan Dutlulu halı saha da gençler ile beraber futbol oynadı.

Akhisar'ın dört bir yanındaki köy ve mahallelerde çok önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Dutlulu, "Bugün aranızda olmak, sizlerle bir araya gelmek gerçekten büyük bir mutluluk. Sizlerin talep ve önerilerini dinlemek, birlikte çözüm yolları bulmak, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için buradayız. Bu ziyaretlerimizde gördüğüm en büyük zenginlik, sizin samimi ve içten yaklaşımlarınız oldu. Bugün burada gördüğümüz eksiklikleri not alıyoruz, taleplerinizi dinliyoruz ve hepsini titizlikle değerlendireceğiz. Mahallelerinizin ihtiyaçları doğrultusunda, daha iyi hizmet sunabilmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için buradayız. İnanıyorum ki, ortak akıl ve dayanışma ile mahallelerimizin geleceğini daha da güzelleştirebiliriz. Halkımıza söz verdik; bu şehir için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.