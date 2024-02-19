Akhisar Belediye Başkanı Çamönü Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çamönü Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Dutlulu, "Çalışkan belediyecilik anlayışıyla inşallah şehrimize çok daha güzel hizmetler kazandıracağız" dedi.

CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Çamönü Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle muhtarı Yusuf Künel, muhtar adayları ve mahalle sakinleri tarafından mehteranlar eşliğinde havai fişek gösterileri ile karşılandı.

Çamönü Mahallesi'nin kendisi ve ailesi için önemli bir yere sahip olduğuna değinen Başkan Dutlulu, tüm Çamönü halkının seçimlerde desteğini istedi. Dutlulu, seçimlerde kazandığı takdirde hizmetlerine ara vermeden devam edeceğini belirtti. Dutlulu, şunları söyledi:

"Güzel eser ve hizmetlere imza attığımız Çamönü Mahallemizi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ferdi Zeyrek ile birlikte ziyaret ettik. Bu coşkulu karşılama 31 Mart'ta yaşayacağımız zaferin ayak sesleri. Çalışkan belediyecilik anlayışıyla inşallah şehrimize çok daha güzel hizmetler kazandıracağız. Çamönü Mahalle halkımıza misafirperverlikleri ve gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim."

Çamönü Mahallesi Muhtarı Yusuf Künel, mahalle halkı adına Dutlulu'ya 5 yılda köye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Programın sonundan aynı alanda düzenlenen asker uğurlama törenine de katılan Dutlulu ve Zeyrek, gençlerin oynadığı yöresel oyunlara eşlik etti.