Akhisar Belediye Başkanı Sağlık Emekçilerini Unutmadı - Son Dakika
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Akhisar Belediye Başkanı Sağlık Emekçilerini Unutmadı

Akhisar Belediye Başkanı Sağlık Emekçilerini Unutmadı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık emekçilerini çiçek hediye ederek kutladı. Başkan Dutlulu, yeni devlet hastanesi için destek sözü verdi.

14.03.2024 21:48  Güncelleme: 21:53
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık emekçilerini unutmadı. Dutlulu, zor koşullarda özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerine çiçek hediye ederek, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Tıp Bayramı dolayısıyla ilk ziyaretini Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne yapan Başkan Dutlulu, "Her fırsatta söylediğimiz gibi; Akhisar'ımıza yapılacak yeni devlet hastanesi için biz de her türlü desteği verecek, bu hastanenin şehrimize kazandırılması için çalışacağız. Misafirperverliği ve hoş sohbetleri için başhekimimize çok teşekkür ederim" dedi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Başkan Dutlulu daha sonra Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçede bulunan tüm aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek, hekim ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti. Dutlulu, "Tüm zorluklara rağmen vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalışan, mücadele eden tüm hekimlerin ve sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız..." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar Belediye Başkanı Sağlık Emekçilerini Unutmadı - Son Dakika

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