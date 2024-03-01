Akhisar Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Devam Ediyor

Yerel

Akhisar Belediyesi'nin 65 yaş üstü, engelli, kimsesiz veya kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlattığı Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti devam ediyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve geldiklerinde başlattıkları ve 5 yıldır aralıksız devam eden Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti ile binlerce vatandaşa yardımcı olduklarını belirterek, hizmetin aralıksız devam edeceğini belirtti. Başkan Dutlulu, hizmete ilişkin şunları söyledi:

"Şehrimizin herhangi bir noktasında yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımız varsa Akhisar Belediyesi olarak orada olacağız. Yaşlılık sebebiyle temizlik yapamayan ya da engelli durumu sebebi ile kişisel bakımını yapamayan vatandaşlarımız var. Değerli büyüklerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların hayır duasını almak bizim için her şeye bedel. Eğer sizin de çevrenizde yardıma ve bakıma muhtaç vatandaşlar varsa belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Hiç kimse yoksa biz varız."