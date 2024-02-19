Akhisar Belediyesi Roman Vatandaşlara Eğitim ve İş Bulma Projeleri Hayata Geçiriyor

Akhisar Belediyesi, Roman vatandaşların eğitim ve iş bulma konularında yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm üretmek amacıyla iki önemli projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, "Çocuk ve Kadın Evi" ile "Meslek Edinmeyi Destekleme Kursu" projeleri, Avrupa Konseyi'nden 15 bin euroluk hibe kazandı.
Akhisar'da yaşayan Roman vatandaşlar için eğitim ve iş bulma konusunda yaşadıkları sorunlara yönelik iki önemli proje yaşama geçirilecek. Kayalıoğlu Mahallesi'nde yapılacak Çocuk ve Kadın Evi ile Meslek Edinmeyi Destekleme Kursu projeleri, Avrupa Konseyi'nden 15 bin euroluk hibe desteği kazandı.
Hizmetler ile Roman topluluğunun karşı karşıya kaldığı eğitim ve istihdam sorunlarına büyük ölçüde çözüm bulmayı hedeflendiklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çocuk ve Kadın Evi'nin Roman çocuklara ve kadınlara yönelik eğitim programları ve sosyal hizmetler sunacağını, Meslek Edinmeyi Destekleme Kursları'nın ise Roman vatandaşların meslek öğrenmelerine yardımcı olacağını söyledi.
Projede emeği geçen ROMACTED Program Kolaylaştırıcısı Hatice Çetinkaya ve Akhisar Eşitlik ve Roman Derneği'nin yöneticileri de Başkan Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek projenin imza törenini gerçekleştirdi.Törende Besim Dutlulu, projeye ilişkin şunları söyledi:
"Roman vatandaşlarımıza yönelik hayata geçireceğimiz Çocuk ve Kadın Evi ile Meslek Edinmeyi Destekleme Kursu projelerimiz Avrupa Konseyi'nden 15 bin Euro hibe desteği aldı. Bu projeler ile Romanların eğitim ve iş istihdamı alanlarında yaşadıkları sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen ROMACTED Program Kolaylaştırıcısı Hatice Çetinkaya ve Akhisar Eşitlik ve Roman Derneği yöneticilerine teşekkür ederim. Şehrimizdeki her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Roman vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."
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