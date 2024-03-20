Akhisar\'da depremzedeler için kura çekimi yapıldı

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Akhisar'ın Medar Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen 327 adet konutun 190'ı, depremzedeler için düzenlenen kura çekimiyle sahiplerini buldu.

Akhisar Adnan Menderes Kız İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda saat 15.00'te başlayan kura çekimi, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ve AFAD İl Başkanı Osman Pıhtılı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni evlerine kavuşacak depremzedeler için yapılan kura çekiminde, 80 adet 3+1 ve 110 adet 2+1 dairenin sahipleri belirlendi. Depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya yönelik bu adım, bölge halkı için umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Yeni konutlar, depremzedelerin hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına imkan sağlayacak.

Kura çekimi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilerek hak sahiplerinin belirlenmesinde adil bir sürecin izlenmesi sağlandı. Akhisar Kaymakamı Murat Kütük yaptığı açıklamada, konutların hak sahiplerine teslim sürecinin başladığını ve bu sürecin hızla tamamlanması için çalışacaklarını belirtti. AFAD İl Başkanı Osman Pıhtılı ise konutların inşasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, depremzedeler için kalıcı konutların önemine vurgu yaptı. - MANİSA