Akhisar'da Dolu Zararını Üreticilerle Görüştü - Son Dakika
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Akhisar'da Dolu Zararını Üreticilerle Görüştü

07.07.2026 12:20
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CHP'li Bakırlıoğlu, Akhisar'daki dolu sonrası zeytinliklerde incelemelerde bulundu, destek talep etti.

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar'da etkili olan dolu yağışının ardından büyük zarar gören Gökçeahmet Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Zeytinliklerde incelemelerde bulunan Bakırlıoğlu, üreticilerin borçlarının faizsiz ertelenmesini ve hibe desteği sağlanmasını istedi.

Akhisar'da etkili olan şiddetli dolu yağışı, zeytin ve bamya üretiminde zarara yol açtı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, doludan en fazla etkilenen Gökçeahmet Mahallesi'nde üreticilerle buluşarak, durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bakırlıoğlu, afetin yalnızca bu yılın ürününü değil, gelecek yılın rekoltesini de tehdit ettiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Buradaki üreticilerimiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Evlerde hasarlar var, yollarda hasarlar var. Ancak en büyük zarar zeytinliklerde yaşandı. Bölge halkı bir yıl boyunca emek verdiği zeytinliklerine masraf yaptı. Bu yıl zeytinde 'var yılı'ydı. Normalde şu gördüğümüz ağaçta en az 60-70 kilogram zeytin bulunuyordu. Bugün ise üzerinde bir kilogram bile ürün kalmamış durumda. Dallar da büyük zarar gördü. Bu nedenle gelecek yıl da ürün alınamama ihtimali çok yüksek."

"ÜRETİMİN DEVAMI İÇİN DEVLETİN FİNANSMAN DESTEĞİ ŞART"

Bakırlıoğlu, bölgedeki üreticilerin önemli bölümünün tarım sigortası yaptıramadığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu. "Borçların ertelenmesi tek başına yeterli değil" diyen Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na borçların faizsiz ertelenmesi gerekiyor. Ancak bunun yanında üreticilerimize mutlaka hibe desteği verilmelidir. Çünkü bu insanlar üretime devam edecek. Bahçelerini yine budayacak, gübreleyecek, ilaçlayacak. Önümüzdeki yıl da ürün alamama riski var. Üretimin devam etmesi için devletin acil finansman desteği sağlaması şart."

Elektrik, mazot, gübre ve ilaç giderlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Bakırlıoğlu, "Üreticinin elektrik borçları mutlaka ertelenmeli. Mahsul olmasa bile bu ağaçlar sulanacak, bakım yapılacak. Tarımsal faaliyet devam edecekse üretici yalnız bırakılmamalıdır" dedi.

"ZARAR ORANI YÜZDE 95'İ BULDU"

Gökçeahmet Mahalle Muhtarı da doludan etkilenmeyen bahçe sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Ağaçlarında 50-60 kilogram, hatta 100-150 kilogram ürün bekleyen üreticilerimizin bugün ağaçlarında bir kilogram bile zeytin kalmadı. Kalan ürünler de dolunun vurması nedeniyle yağlık olacak. Mahalle genelinde zarar oranı yaklaşık yüzde 95 seviyesinde" dedi.

"SEKİZ KASA BEKLİYORDUM, ÜÇ KİLO KALDI"

Bir üretici, ağaç başına yaklaşık sekiz kasa ürün beklediğini belirterek, "Bu ağaçtan normalde 150 kilogramın üzerinde zeytin alıyorduk. Şimdi ise üç kilogram kaldı. O da darbeli olduğu için ancak yağlık olur. Bir yıl boyunca budamasını, bakımını kendim yaptım. Gözüm gibi baktığım bahçem birkaç dakikada yok oldu" diye konuştu.

Elektrik, gübre, ilaç ve mazot maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden üretici, mevcut tarımsal desteklerin yetersiz kaldığını belirterek, "Üretenle üretmeyen arasında fark kalmadı. Gerçek destek üretim yapan çiftçiye verilmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar'da Dolu Zararını Üreticilerle Görüştü - Son Dakika

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