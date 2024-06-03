Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde Yağmur Suyu Hattı Yapımı Başladı

Yerel

Yaklaşık bir yıldır sel felaketinin yaralarının sarılmasını bekleyen Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi sakinleri, sonunda yağmur suyu hattına kavuşuyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), geçtiğimiz yıl Haziran ayında Akhisar'da yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Hacıishak Mahallesi'nde yağmur suyu hattı yapımına başladı. Mahalle sakinleri mutluluklarını dile getirirken, Başkan Ferdi Zeyrek'e de teşekkürlerini ilettiler. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı mahallede sorunun kökten çözümü, yağışlı havalarda suların sağlıklı bir şekilde deşarjının sağlanması ve vatandaşların zor durumda kalmaması amacıyla uhdesinde yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Muhtar İbrahim Ekinci ve mahalle sakinleri değişen belediye yönetimi sayesinde, sorunlarının bir bir çözüldüğünü vurguladı. İbrahim Ekinci şöyle konuştu: "Yaklaşık 20 yıldır mahalle muhtarıyım. Yıllardır yağmur suyu ve kanalizasyon sorunumuz vardı. Geçen yıl yaşanan taşkınlarda özellikle 251. Sokak'ta su baskınları yaşandı. Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yoktu. Gelen yağmur suları komple bu bölgede toplanıyordu. Ferdi başkan geldi, bu değişim bizim için çok güzel oldu. Yıllardır dile getirdiğimiz, çözemediğimiz sorunlarımız çözülür hale geldi. Akhisar için çok güzel yatırımlar olacağına inanıyorum. Şu an yapılan yağmur suyu hattı biterse, bence sıkıntılarımız bitecek. Çok önemli bir çalışma. Ferdi başkanımıza yaptığı bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun"

Mahalle sakini Fatma Halis, "Çok sıkıntılar çektik. Yağış sonrası sel oluştu. Evlerimizi su bastı. Yollarımız kötü oldu. Hayvanlar telef oldu. İyi ki oylarımızı Ferdi başkana vermişiz, sel olmayacak artık. Çok mutluyuz. İnşallah yollarımız da olur. Kendisine çok teşekkür ederiz. Dertlerimizi bir bir çözüyor" diyerek, duygularını ifade etti.

Yaşadıkları sorunların biteceğine inandığını ifade eden mahalle sakini Çağlar Gökçimen ise "Yağmurlu havalarda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Evlerimiz su altında kalıyordu. Komşularımız perişan, hayvanlarımız telef oluyordu. Sağ olsun Ferdi başkanımız elinden geleni bu mahalle için sarf etti. Allah razı olsun. Altyapı çalışmamız geldi.

"Çok çile çektik"

Mahalle sakini Bülent Süzen ise "Yıllardır mahallemizde yağışlı havalarda gölet, deniz manzarası oluşuyordu. Sıkıntı yaşıyorduk. Çok çile çektik. Çocuklarımız okula gidemiyordu. Su birikintilerinden bahçelerimize, evlerimize giremiyorduk. Sağ olsun Ferdi başkanımız şu an burada yağmur suyu hattı çalışması yaptırıyor. Bu çalışmalarından dolayı mahalle halkı ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA