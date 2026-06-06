Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Güral, Federasyon Yönetiminde - Son Dakika
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Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Güral, Federasyon Yönetiminde

Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Güral, Federasyon Yönetiminde
06.06.2026 12:48
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Mustafa Güral, Ali Karaca'nın yeniden seçildiği federasyon yönetiminde yer alarak Akhisar'ı temsil edecek.

Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Ali Karaca'nın bir kez daha yönetimine girdi.

Türkiye genelinde 101 oda ve binlerce pazarcı esnafını temsil eden Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Karaca yeniden federasyon başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Türkiye'nin dört bir yanından oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda yeni yönetim kurulu da şekillendi. Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, bir kez daha Ali Karaca'nın yönetim kurulunda yer alarak Manisa'nın ve Akhisar'ın gururu oldu.

Özellikle Ege Bölgesi'ndeki pazarcı odalarının desteği dikkat çekti. Bölgedeki 20 Pazarcılar Odası'nın 18'i Mustafa Güral ve Ali Karaca'nın listesini desteklerken, yalnızca 2 oda karşı aday Ümit Emre'ye destek verdi.

Federasyon yönetiminde Akhisar'ın temsil edilecek olmasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Mustafa Güral, kendisine destek veren tüm oda başkanlarına ve delegelere teşekkür etti. Güral, "Akhisar'ımızı ve pazarcı esnafımızı Türkiye'nin en üst meslek kuruluşlarından birinde temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Esnafımızın sorunlarının çözümü ve sektörümüzün gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Güral, Federasyon Yönetiminde - Son Dakika

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