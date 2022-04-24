Akhisarlı Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı - Son Dakika
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Akhisarlı Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

24.04.2022 18:23
Akhisarlı Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı etkinlik alanında kurulan şişme oyuncaklar, yarışma parkuru, yüz boyama noktaları, şeker dağıtım noktalarında keyfli bir gün yaşayan çocuklar daha sonra sahneye çıkan maskotlar ile Çocuk Şenliği'nin tadını çıkardı.

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı etkinlik alanında kurulan şişme oyuncaklar, yarışma parkuru, yüz boyama noktaları, şeker dağıtım noktalarında keyfli bir gün yaşayan çocuklar daha sonra sahneye çıkan maskotlar ile Çocuk Şenliği'nin tadını çıkardı.

İlk olarak Çocuk Şenlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi önünde buluşan bisiklet sürücüleri ve nostaljik araba tutkunları ile Gölet alanında kadar sürüş düzenlendi.

"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NI, ÇOCUĞU MERKEZE ALAN, ONUN MUTLULUĞUNUN VE İHTİYAÇLARININ GÖZETİLDİĞİ BİR DİZİ ETKİNLİKLE KUTLUYORUZ"

Tüm çocuklara iyi eğlenceler dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocuğu merkeze alan, onun mutluluğunun ve ihtiyaçlarının gözetildiği bir dizi etkinlikle kutluyoruz.  Geleceğe dair umutlarımızı yeşerten tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın 23 Nisan" dedi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Akhisarlı Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı - Son Dakika


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