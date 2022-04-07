'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ı tamam - Son Dakika
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'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ı tamam

07.04.2022 16:25
'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ı tamam

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ının tamamlandığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ının tamamlandığını açıkladı.

Başkan Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşak ve sinyalizasyon sistemleri çalışmalarını yerinde inceledi. Samsun'un her noktasında yapılan çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçen günlerde Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen 'AUS Türkiye 5. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde 'Belediyecilik Ödülü' kazanan Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşak ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulduğu bölgeye giden Başkan Demir, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'dan yapılanlar hakkında bilgi aldı. Ana ulaşım arterlerinde trafik akışını hızlandırmak için ortaya koydukları çalışmaların hızla ilerlediğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'ni en kapsamlı, en geniş, en alt açılımlarıyla birlikte hayata geçiriyoruz. Yüzde 40'ı tamamlanan proje ile ilgili arkadaşlarımız titizlikle çalışıyor" dedi.

Yeni dünya düzeninde önemli bir yer tutan teknolojik alt yapının Samsun'da da entegre olması için yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Başkan Demir, "ASELSAN ile birlikte yaptığımız bu proje ile trafik akış hızını ve senkronizasyonu bozulan kavşakları değiştireceğiz. Trafik yoğunluğunu azaltacak şekilde dinamik kavşaklar olacak. Samsun her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bunu uygulamaya koyabilen bir şehir. Yaptığımız vizyoner projelerimizle birlikte Samsun geleceğin şehri" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ı tamam

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Atatürk Bulvarı, Mustafa Demir, Akıllı Şehir, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin yüzde 40'ı tamam - Son Dakika


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