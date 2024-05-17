Yerel

Akıncılar'da salçalık domates ve biber fidesi dağıtıldı

SİVAS - Sivas'ta kamu kuruluşları ortaklığıyla hayata geçirilen "Üretiyorum o Halde Varım Projesi" çerçevesinde salçalık domates ve biber fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Üretiyorum o Halde Varım Projesi" çerçevesinde fide dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Üretiyorum o Halde Varım Projesi İlçemizde tarımsal kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacaktır. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çiftçilerimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, "2023 Üretim döneminde uygulanmak üzere hazırlanan ve İl Özel İdaresi'nce finanse edilen 'Salçalık Domates Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde Akıncılar ilçemizde 100 dekar alanda yetiştirilmek üzere yüzde 75 hibeli 220.000 adet salçalık domates fidesi, 50 dekar alanda uygulamak üzere 110.000 adet salçalık kapya biber fidesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Müdürlüğümüzce yapılan demonstrasyon çalışmalarında piyasa değeri yüksek olan ve ilimizin sahip olduğu ekolojik yapı gereği turfanda özelliği taşıyan yüksek getiri sağlayacak ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle üreticilerimizin ürün planlamaları içerisine sebzeciliğin yerleştirilmesi ile üretim çeşitliliği ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması sağlanacak. İlimizde daha ılıman iklim özellikleri gösteren ve belli bir sebze yetiştiriciliği kültürü olan akıncılar ilçemizde tarımsal üretim risklerini azaltmak için yöreye uygun sebze çeşitlerinden salçalık domates yetiştiriciliği planlanmıştır. Proje bütçesi 1.373.900 TL olup 1.030.000 TL'lik kısmı İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz domates ve biber fidelerinin ilimiz ve ilçemiz tarımına hayırlı bereketli olmasını diliyorum" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla yaptığı konuşmada; "Tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde anladık. Gıdaya ulaşmanın zorluğunu görünce üreticimizin değerini daha iyi anladık. Bu ve bunun gibi projelerin daha fazla olmasını diliyorum. Fide dağıtımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Sekreteri Şakir Öner Öztürk ise, "Son yıllarda gıda arzında hiç beklenmedik azalmalar meydana geldi. Ekilmemiş, üretime katılmamış arazi bırakmayarak vatandaşımızın katkılarıyla beraber her geçen gün tarımsal hasılada katma değer getiren önemli işler yapılıyor. Fide dağıtımının İlçemizde domates ve biber üretimine sağlayacağı katkıyı önemsiyorum. Akıncılar İlçemizin kırsal kalkınmasını ve üreticilerimizin daha fazla ekonomik değer elde edecek ürünlerle buluşmasını sağlayacak çalışmaları önemsiyorum. İl Özel İdaremiz olarak İlimiz tarımını desteklemeye devam ediyoruz. Akıncılar İlçemizde üreticilerimize hibe edeceğimiz fidelerin hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere fideler dağıtıldı.