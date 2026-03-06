Akköylüler, Didim Belediyesi\'nin iftar sofrasında buluştu

Akköy Mahallesi'nde Didim Belediyesi'nin organizasyonuyla kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri oruçlarını birlikte açtı.

Akköy Pazaryeri'nde kurulan geniş sofralarda komşular bir araya geldi, sohbet ederek Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Farklı yaş grupları bir arada vakit geçirerek mahallede dayanışma ve samimiyet duygusunu güçlendirdi.

İftarın ardından gerçekleştirilen geleneksel Ramazan şenlikleri, akşam saatlerine ayrı bir neşe kattı. Çocuklar için hazırlanan etkinlikler, müzik ve eğlence programlarıyla mahallede Ramazan'ın birlik ve paylaşma havası doyasıya yaşandı.

Didim Belediyesi, Ramazan boyunca ilçedeki farklı mahallelerde iftar sofraları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek halkın bir araya gelmesini ve dayanışma ruhunun güçlenmesini sağlamaya devam ediyor. - AYDIN