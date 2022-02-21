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Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi - Son Dakika

Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

21.02.2022 16:07
Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

Ordu'nun Akkuş Belediyesi tarafından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet verebilmek için evrak yönetiminde dijital arşiv dönemine geçiliyor.

Ordu'nun Akkuş Belediyesi tarafından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet verebilmek için evrak yönetiminde dijital arşiv dönemine geçiliyor.

Vatandaşların, evrak takibinin daha kolay sürdürülebilmesi ve resmi işlemlerini daha hızlıca sonuçlandırılabilmesi için, 1954 yılından bu yana arşivlenen tüm dosyaları belediye tarafından dijital ortama aktarılıyor. İlk aşamada imar dosyalarının aktarılma işlemi başlamasının ardından sistemde toplamda 5 binden fazla dosya taranarak dijitale dönüştürülecek.

Dijital arşiv sistemiyle evrakta tahribat, değişme, kaybolma gibi olumsuzlukların ortadan kalkacağını ve vatandaşların işinin kolaylaşacağını belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Belediyemizde evrak kaybının önlenmesi, takibinin kolaylaştırılması, işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılarak vatandaşların karşılaştığı zaman kaybını en aza indirmeyi hedefleyen dijital arşiv çalışması başlattık. Dijital arşiv sistemi gerek belediye hizmetlerin yürütülmesinde, gerekse vatandaşın belediyedeki işlerini hızlı bir şekilde halledilmesinde çok büyük fayda sağlayacak. Bunun yanı sıra belgelerin fiziki kullanımından kaynaklanan yer kaybı, belgelerin yıpranması, afetlerden etkilenme gibi sorunlardan ve maliyetlerden önemli ölçüde kurtulmuş olacağız" dedi. - ORDU

Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi
Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi

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Akkuş, imar, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akkuş'ta 'dijital arşiv' dönemi - Son Dakika
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