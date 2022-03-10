AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden İstanbul için kar yağışı alarmı verildi. Yağışla ilgili uyarılarda bulunan AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, "4-5 gün boyunca çetin kış koşulları etkili olacak. 1987 yılındaki gibi olmasa da 2'nci sırada diyebiliriz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kendisini göstermeye başladı. Yağışların 4-5 gün boyunca İstanbul ile birlikte yurdun büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor. Kar yağışına yönelik Meteoroloji Yüksek Mühendisi Osman Çaylak, AKOM'da (Afet Koordinasyon Merkezi) önemli uyarılarda bulundu.

"4-5 gün boyunca devam edecek"

AKOM Meteoroloji Yüksek Mühendisi Osman Çaylak, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bir bölümü Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Bununla beraber Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sıfır derecelerin altına düşmesini bekliyoruz. Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli ve yoğun kar geçişleri İstanbul'da etkili olacak. Bu sistem yaklaşık 4-5 gün boyunca aralıklarla bölgemizde devam edecek. Şehir merkezinde dahi sıcaklıklar eksili değerlere düşecek. -2 ve -3'lü değerler görülecek. Bunlar aslında İstanbul için ciddi ve soğuk rakamlar" dedi.

1987 yılındaki şiddetli kar yağışını hatırlattı

"Şuan bize gelecek olan sistem ciddi bir soğuk hava. Ocak ayındaki yağışta bile bu kadar derin soğuklar görmemiştik. Mart ayı için oldukça ekstrem bir durum. 1987 yılındaki gibi olmasa da 2'nci sırada diyebiliriz. Vatandaşların bu soğuk havayı ve yapılan uyarıları ciddiye almasını tavsiye ediyoruz. "Mart ayı, cemre düştü, kar tutmaz" demeyelim. 4-5 gün boyunca çetin kış koşulları etkili olacak" diye konuştu. - İSTANBUL