AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı, AKP İlçe Başkanının çocukları tarafından darp edildi - Son Dakika
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Yerel

AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı, AKP İlçe Başkanının çocukları tarafından darp edildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak'ın çocukları ve diğer kişiler tarafından darp edildi. Turan, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Turan'ın babası ise AK Parti teşkilatlarında yaşanan olaylardan dolayı oğluna görevi bırakmasını istediğini belirtti. AKP Elazığ İl Başkanlığı ise olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini açıkladı.

19.06.2024 15:12
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HABER: EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Elazığ'ın Keban ilçesinde AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak'ın iki çocuğunun da aralarında bulunduğu yedi kişiden kendisine darp ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Turan'ın babası Yunus Turan, "AK Parti teşkilatlarında öyle bir mide bulandırıcı şeyler oluyor ki oğluma görevi bırak diyorum ama anlatamıyoruz" dedi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde AKP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan'ın, AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak'ın çocukları E. Toprak ve E. Toprak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. AKP'li Turan, darp raporu alarak AKP'li Toprak'ın çocukları ve beş kişiden şikayetçi oldu.

Daha önce de Keban Barajı'na güvenlik görevlisi alımı nedeniyle AKP Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ile AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan'ın babası Yunus Turan arasında yaşanan kavga sonrasında AKP'liler karakolluk olmuş, parti yöneticilerinin araya girmesiyle taraflar şikayetlerinden vazgeçmişti.

"7-8 Kişi çocuğuma saldırdı"

Yaşanan olayla ilgili konuşan AKP Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan'ın babası Yunus Turan, "Salı günü oğlumu yedi sekiz kişi iki arabayla taciz etmişler ve kendilerine sözlü karşılık vermesini beklemişler. Çocuğum da 'bir şey mi var' diye sormuş. Sonrasında oğlum Oğuzhan eve gelirken 7-8 kişi arabadan inip çocuğuma saldırıyorlar, kafasına ve kaburgalarına tekme atmışlar. Çocuğumun darp edilmesi sonrasında hastaneye gittik ve darp raporu aldık, sonrasında da saldıranlardan da şikayetçi olduk. Oğluma saldıranlardan ikisi Turgay Toprak'ın oğlu diğer kişileri tanımıyorum. Büyük ihtimalle alkollülerdi. AK Parti teşkilatlarında öyle bir mide bulandırıcı şeyler oluyor ki oğluma görevi bırak diyorum ama anlatamıyoruz" dedi.

AKP iki yöneticisini görevlendirdi

AKP Elazığ İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından "Keban İlçemizde vukuu bulan ve bazı teşkilat mensuplarımızın da dahil olduğu asayiş olayı ile ilgili olarak adli ve idari süreç devam etmektedir. Hadisenin partimiz iç tüzüğü yönünden incelenmesi amacıyla İl Teşkilat Başkanımız ve Keban İlçemizden Sorumlu Koordinatör İl Başkan Yardımcımıza gerekli görevlendirme yapılmış olup süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı, AKP İlçe Başkanının çocukları tarafından darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı, AKP İlçe Başkanının çocukları tarafından darp edildi - Son Dakika
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