AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
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AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı

09.06.2022 18:20

AKP’nin 22 Mayıs'ta Adana’da düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni’ne katıldıktan sonra Konya’ya dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde'de kaza yapmış, 3 öğrenci hayatını kaybetmiş 41 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs şoförü Hasan A., tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede bugün tutuklandı.

ENES CAN ÖZMEN

AKP'nin 22 Mayıs'ta Adana'da düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni'ne katıldıktan sonra Konya'ya dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde'de kaza yapmış, 3 öğrenci hayatını kaybetmiş 41 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs şoförü Hasan A., tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede bugün tutuklandı.

AKP Gençlik Kolları'nın 22 Mayıs'ta düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Bir Gençlik Şöleni'ni için Adana'ya giden ve şölenin ardından Konya'ya dönmek üzere yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan 42 C 0641 plakalı otobüs, sabahleyin Niğde Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan sürücü Hasan A. işlemlerin ardından bugün Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı
AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı
AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı
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Niğde'deki otobüs kazasının sürücüsü tutuklandı Niğde'deki otobüs kazasının sürücüsü tutuklandı
Kaynak: ANKA

AK Parti, gençlik, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP'nin Adana'daki Gençlik Şöleni Dönüşünde Kaza Yapan Otobüs Şoförü Tutuklandı - Son Dakika
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