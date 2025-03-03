Akreditasyon Denetimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akreditasyon Denetimi Başladı

Akreditasyon Denetimi Başladı

TOBB önderliğinde Türk Loydu denetçisi Erzurum Ticaret Borsası'nda akreditasyon denetimi yaptı.

03.03.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB öncülüğünde, Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca denetiminde, akreditasyon denetimi için Erzurum Ticaret Borsası Akreditasyon birimi personeli ile bir araya gelerek çalışmalara başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türk Loydu Denetçisi Olcay Koca denetiminde, yeni akreditasyon sistemi denetimi Ticaret Borsası Akreditasyon birimi personeli ile bir araya gelerek çalışmalara başladı.

Türk Loydu Baş Denetçisi Olcay Koca, Denetçi Elif Gizem Albayrak tarafından gerçekleştirilen denetimde, ETB'nin, Yönetim, Meclis, Borsa mevzuatı, Muamelat, Mali Yönetim, İş Planlaması Yönetimi, Haberleşme, Bilgi - İşlem, Kalite Yönetimi, Üye İlişkileri, İş Geliştirme ve Eğitim gibi konularda yaptığı uygulama ve çalışmaları denetlenecek.

Erzurum Ticaret Borsası, Genel Sekreterlik, Akreditasyon Birimi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Laboratuvar Müdürlüğü, Kalite Birimi, Muamelat, Tescil, Muhasebe ve Bilgi-İşlem birimlerinin sorumlularının da hazır bulunduğu denetlemede, akreditasyonla ilgili istenen belgeler sunumlar halinde gerçekleştirilecek.

Toplantının açılış programına katılan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, üyesine, tüccarına, esnafına en iyi hizmeti veren bir Borsa olmayı hedeflediklerini belirterek, "Meclis, Yönetim Kurulu ve Personelimizle her zaman daha iyiye ulaşmak için çaba içerisindeyiz. Yapılan bu denetimden başarılı bir şekilde geçmek bizi ziyadesi ile mutlu edecektir. Ancak daha iyisini yapmak için bundan sonraki süreçte çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kanunlar ve Mevzuat çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızla, üyelerimize ve ilimize layık olduğumuz hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan gerçekleştirilen denetim toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler'in yanı sıra Borsa Akreditasyon Kurulu ve Meclis Üyesi Halis Ceylan, Genel Sekreter Ensar Korucuk, Genel Sekreter Yardımcısı Av.Sevil İlhan ile birim amirleri de katılım sağladılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Ekonomi, erzurum, Finans, Yerel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akreditasyon Denetimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:41:13. #7.11#
SON DAKİKA: Akreditasyon Denetimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.