Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, mahalle sakinleriyle istişare toplantısı yaptı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, mahalle sakinleriyle birlikte yaptığı istişare toplantısında, "Hep birlikte daha güçlü bir şekilde hizmet edeceğiz" dedi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, TOKİ sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Dinçer, ilk 5 yıllık hizmet süresinde Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerini kapsayan TOKİ bölgesine önemli yatırımlar yapıldığını ikinci hizmet döneminde bu hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Vatandaşlar, talep ve önerilerini bizzat Başkan Dinçer'e iletirken akıllarındaki soruları da yönelttiler. Gelen talepleri tek tek dinleyen Başkan Dinçer, her söz alan vatandaşı dikkatle dinleyerek, yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi, soruları içtenlikle yanıtladı. Mahallenin ihtiyaçlarını takip ettiklerini ve bu konularda istişarelerde bulunduklarını, amaçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek olduğunu kaydeden Başkan Dinçer, "Şehrimizle, mahallemizle ilgili konuları sizlerle paylaşmak için buradayız. Göreve gelmemizle beraber Cumhuriyet ve Yunus Emre mahallelerimizi kapsayan TOKİ bölgesi olarak tanımladığımız iki mahallemize yaptığımız yatırımlarla adeta bu bölgemizi bir cazibe merkezi durumuna getirdik. Aksaray'ın nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı bu bölgemize önemli kazanımlar sağladık. Göreve geldiğimiz günlerde bölgemizin bağlantı yolları iyi durumda değildi. İvedi bir şekilde yollarımızı yaptık. Kadınlarımızı sosyal hayatın içinde daha çok tutacak kadın aktivite merkezini, Aksaray'ımızda gençlerimiz ve kitap severler için üç bölgemizde hayata geçirdiğimiz kitap konaklarımızdan biri olan Hoca Ahmed Yesevi Kitap Konağı'nı, tatlı su kabinlerini, iki mahallemize de hizmet verecek olan Aksaray'ın ilk kapalı Pazar alanı ve sosyal tesisini yine bu bölgemize kazandırırken mevcut otobüs seferlerinin sayısını araç filomuza kattığımız kırmızı otobüslerle artırarak ulaşım sorununu da ortadan kaldırmış olduk. İkinci dönemde de el ele gönül gönülle, hep beraber daha güçlü bir şekilde şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Aksaray için eser ve hizmet belediyeciliği, gerçek belediyecilik diyoruz" diye konuştu. - AKSARAY
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