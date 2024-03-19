Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi\'ne Yenilikler Katıyor

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Aksaray Belediyesi "Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı" çerçevesinde hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik katacak. Başkan Evren Dinçer, bu projelerden birisi olan Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını söyledi.

Aksaray Belediyesi "Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı" çerçevesinde hazırlanan proje sözleşme protokolü Belediye Başkanı Evren Dinçer ile yetkili kurum arasında imzalandı. Protokole göre Aksaray Bilim Merkezi'nde bilim ve teknoloji tabanlı yeni projeler geniş çaplı ve destekli olarak yürütülecek. Belediye Başkanı Dinçer, protokolün Aksaray'a pek çok kazanımları olacağını belirterek, "Bilim Merkezimiz ülkemiz genelinde 4003-A Destekli Büyük Ölçekli Bilim Merkezleri arasına dahil oldu" dedi.

Başkan Dinçer, "İmzaladığımız protokol ile Bilim Merkezimizin hemen yanına yapacağımız Planetaryum Projemizin ilk adımı atmış bulunduk. Bilim Merkezimizde bünyesinde eğitim programları, bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları ile farklı yaş grubundaki gençlerimizi bilim ve teknoloji ile buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - AKSARAY