Aksaray Belediyesi Çiftçilere Destek İçin Karpuz Dağıttı - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Çiftçilere Destek İçin Karpuz Dağıttı

Aksaray Belediyesi Çiftçilere Destek İçin Karpuz Dağıttı

Aksaray Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla 80 ton karpuzu toplayarak vatandaşlara ve karayolunda seyahat eden sürücü ile yolculara dağıttı. Bu çalışma ile çiftçilere destek verilirken, Aksaray karpuzunun tanıtımı da yapıldı.

26.08.2024 16:00  Güncelleme: 16:07
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Aksaray'da çiftçiye destek olmak amacıyla yaklaşık 80 ton karpuz belediye ekiplerince tarladan toplanarak vatandaşlara ve karayolunda seyahat eden sürücü ile yolculara dağıtıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışma ve projelerle Türkiye genelinde örnek hizmetlere imza atan Aksaray Belediyesi hem karpuz üreticilerini desteklemek hem de üreticileri bu alana teşvik etmek için önemli bir tanıtım hamlesi yaptı. Aksaray'da karpuz üreticisinden alınan karpuzlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken tanıtım için farklı bir yol izlendi. Belediye personeli şehir genelinde karpuz üretimi yapan çiftçilerin tarlasına giderek tüm karpuzları tek tek topladı. Toplanan karpuzlar kamyonetlerle şehre getirilirken, vatandaşların yanı sıra Aksaray karpuzunun kalitesi ve lezzetinin geniş kitlelere ulaşması için E-90 Karayolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik uygulama noktasından geçiş yapan araç sürücülerine ve yolculara ücretsiz karpuz ikram edildi.

Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Aksaray Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Büşra Seda Bayar, "Belediye başkanımız Evren Dinçer'in talimatıyla Aksaray'ın karpuzunu tanıtmak, çiftçilerimize destek olmak amacıyla şehrimizde üretilen, çiftçilerimizin ürettiği karpuzları aldık ve şehir merkezindeki vatandaşlarımız olmak üzere karayolundan geçiş yapan sürücü ve yolcularımıza karpuz ikram ediyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem de Aksaray'ımızın güzel karpuzunu tanıtmış oluyoruz. 80 ton karpuz toplandı ve hepsi vatandaşlarımıza ikram edilecek" dedi.

Sürücü ve yolcular ise polis kontrolü için durdurulduklarını belirterek karpuz ikramının sürpriz olduğunu söyledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi Çiftçilere Destek İçin Karpuz Dağıttı - Son Dakika

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