Aksaray Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle Binlerce Vatandaşa Yardım Etti - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle Binlerce Vatandaşa Yardım Etti

Aksaray Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle Binlerce Vatandaşa Yardım Etti

Aksaray Belediyesi, evde bakım hizmetiyle bin 141 vatandaşın bakım ve evinin temizliğini yaptı. Evde temizlik ve bakım hizmetleri çerçevesinde belediye ekipleri önceden randevu alınan evlere giderek, evin tüm temizliğini yapıyor. Gönüllere dokunan evde temizlik hizmetinden sosyal izolasyona maruz kalan 65 yaş ve üzeri kişiler ile engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar faydalanabiliyor.

01.07.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
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Aksaray Belediyesi evde bakım hizmeti ile yılın ilk 6 ayında bin 141 vatandaşın bakım ve evinin temizliğini yaptı.

Evde temizlik ve bakım hizmetleri çerçevesinde belediye ekipleri önceden randevu alınan evlere giderek, evin tüm temizliğini yapıyor. Tüm temizlik malzemelerini ise belediye karşılıyor. Gönüllere dokunan evde temizlik hizmetinden sosyal izolasyona maruz kalan 65 yaş ve üzeri kişiler ile engel durumu bulunan dezavantajlı vatandaşlar faydalanabiliyor.

Evde temizlik hizmeti ihtiyacı olan ve hizmeti alma kriterlerini taşıyan vatandaşlara ücretsiz bu imkanı sağladıklarını belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, başarıyla yürütülen hizmetin vatandaşlar tarafından büyük takdir gördüğünü söyledi.

Belediye halkı için vardır diyen Dinçer, "Sosyal belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı, dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Temizlik hizmetimizin yanı sıra rahatsızlığından dolayı evinden çıkıp berbere, kuaföre gidemeyen yurttaşlarımıza da kişisel bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara temizlik hizmeti veren Aksaray Belediyesi ekipleri, temizlik yaptıkları hanelerde vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına da onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmelerini de sağlıyorlar. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle Binlerce Vatandaşa Yardım Etti - Son Dakika

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