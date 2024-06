Aksaray Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı

Yerel

Aksaray Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi, yıkama, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Şehir merkezinde bulunan mezarlıklarda belirli periyotlarda bakım çalışması gerçekleştiren Aksaray Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Ervah ve Bedir Muhtar mezarlıklarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mezarlıklarda vatandaşlara kabir ziyareti esnasında ferah ortamlar sunabilmek adına yabani otlar temizleniyor, süs bitkileri ve ağaçlar budanıyor. Gönül belediyeciliği anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara her bayramda olduğu gibi bu bayramda da dua kitabı hediye edecek. Kurban Bayramı öncesinde mobil ikram araçları ile lokma ve dondurma ikramı da bulunulacak. Mezarlıkları ziyaret etmek isteyip ulaşım imkanı olmayanlar için de belediye ekiplerince ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak.

Vatandaşların her anında yanında olmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, mezarlıklarda yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönül belediyeciliğinde örnek bir belediyeyiz. Vatandaşlarımızın her anında yanında olmak için sürekli yeni hizmetler üretiyoruz. Toplu kullanım alanlarımızın rutin bakımlarını yapmanın yanı sıra özel günler için de detaylı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her özel günde olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da başta aziz şehitlerimizin muhterem aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarında yanlarında ve hizmetinde olacağız" dedi. - AKSARAY