Aksaray\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitliği Ziyaretiyle Başladı

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Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitliği ziyaretle başladı.

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde Aksaray Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ziyarette Kocasinan Camii İmamı Ömer Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar 15 Temmuz şehitleri için dua okudu. Şehitlerin mezarları ziyaret edilerek dualar edildi, karanfiller bırakıldı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, programda şehit aileleri ile yakından ilgilendi, onlara sarılarak destek olmaya çalıştı ve dualar etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam eden program, duygusal anlara da sahne oldu.

Anma programına, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Genel Meclisi Başkanı Latif Ağır, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ile daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı. - AKSARAY