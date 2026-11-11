Aksaray'da 50 yaşındaki kadın, 1 yıl sonra araçları tek başına yıkamaya başladı - Son Dakika
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Aksaray'da 50 yaşındaki kadın, 1 yıl sonra araçları tek başına yıkamaya başladı

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Aksaray\'da 50 yaşındaki kadın, 1 yıl sonra araçları tek başına yıkamaya başladı
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Aksaray\'da 50 yaşındaki kadın, 1 yıl sonra araçları tek başına yıkamaya başladı
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Aksaray'da eşinin açtığı araç yıkama dükkanında önce çay ikramı ve iç temizlikle işe başlayan 50 yaşındaki kadın, 1 yılın ardından araçları tek başına yıkamaya başladı. Ev temizler gibi dip bucak temizlik yapan kadının müşterilerinin yüzde 50'sini kadın sürücüler oluşturuyor.

Aksaray'da araç yıkatmaya gelen müşterilere çay vermekle işe başlayan, daha sonra araçları silip süpürmeyle yıkamacılığa atılan 50 yaşındaki kadın, ev temizler gibi dip bucak araçları temizliyor.

Aksaray'da yaşayan Tülay Bildirici, eşinin 5 yıl önce açtığı araç yıkama dükkanında destek olmak için kolları sıvadı. İlk başladığında araç yıkatmaya gelen müşterilere çay ikramında bulunarak eşine yardımcı olan Tülay Bildirici, yıkama işlerinin yoğun olduğu zamanlarda da araç içlerini silerek eşine desteğini artırdı. Tüm bunları yaparken tazyikli su tabancasını alarak araçları yıkayabileceğine kanaat getiren Bildirici, aradan geçen 1 yıllık sürenin ardından artık araçları tek başına iç dış olarak komple yıkamaya başladı. Severek yaptığı işte ev temizler gibi dip bucak araçları temizleyen Bildirici yaptığı güzel temizlik ile birlikte önce müşteri memnuniyetini, sonra da müşterilerini çoğalttı. Temizlikte kadın elinin farkını azim ve mücadelesiyle kanıtlayan Bildirici, dükkana gelen müşterileri de hayrette bırakırken, şehir genelinde özellikle kadın sürücüler Tülay Bildirici'ye araçlarını yıkatıyor.

Yemek ve çay yaparak işe başladığını anlatan Tülay Bildirici, "Eşim ile oğlum bu dükkanı açtılar. Ben de onların yemek ve çaylarını yapıyordum. Ondan sonra araç içlerini silmeye başladım, daha sonra dışını yıkamaya başladım ve şimdi komple iç dış bir arabayı yıkıyorum. 5 yıldır artık tüm araçları yıkıyorum. Bayan müşterilerimiz de çok. Müşterilerimizin yüzde 50'si bayan müşterilerimizden oluşuyor. Geldiklerinde beni gördüler mi araçlarını bırakıp gitmiyorlar. Oturup çay kahve içip sohbet de ediyoruz. İyi temizliyorum, dip bucak giriyorum ve daha temiz yapıyorum" dedi.

Araç yıkatmaya gelen müşterilerden Ali Eren Dalkıran, "Ben buraya aracımı yıkatmaya geldim. Burada ablamızın araç yıkadığını gördüm ve çok şaşırdım. Daha önce görmemiştim" derken, bir diğer müşteri Abdülkadir Tok ise "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Ablanın temiz yıkadığını söyledi. Gerçekten de temiz yıkıyor. Kadın olarak evde temizlik yaptığı gibi burada da temizlik yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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