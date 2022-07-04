Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı - Son Dakika
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Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı

04.07.2022 16:04
Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı

Aksaray'da Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak ustaları talepleri karşılayabilmek için bayram mesaisine başladı.

Aksaray'da Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak ustaları talepleri karşılayabilmek için bayram mesaisine başladı.

Aksaray'da Kurban Bayramı hazırlıklarında önemli bir yere sahip olan bıçakçılar, kurban kesimi, deri yüzümü ve et doğramak için vatandaşların talebiyle bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı bıçakçılarda satışlar devam ederken, vatandaşların getirdiği bıçaklar da bileme işlemi görüyor. Bıçak bileme işleminde bıçağın yanmaması ve iyi eğelenmesi gerekirken bıçakçı esnafı müşterilerinin önünde sanatlarını konuşturuyor. Vatandaşlar da hayvanların kesim esnasında eziyet çekmemesi ve kesim sonrası etlerin rahat bir şekilde doğranması için bıçakları işin ehline bırakıyor. Kentte, bıçak 7, nacak ve balta ise 15 liradan bileniyor.

Bıçakçılık yapan İbrahim Ircı, "Bıçak satışlarımız normal gidiyor. Dükkanımızda 20 liradan başlar 500 liraya kadar bıçak çeşidimiz var. Yerli, yabancı ve kendi ürünümüz olmak üzere onlarca bıçak çeşidimiz bulunuyor. Bu arada bıçak bileme işimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız işlerini son güne bırakıyor. Ondan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Gece dahil mesai yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bıçak almaya gelen Hasan Hüseyin Kaygın (66) ise "Hazırlıklarımız iyi, kurbanlarımızı keseceğiz. Ben kurbanımı kuran kursuna verdim. Birini de kendim keseceğim. Bıçak alacağım, bıçak bileyleteceğim. İşte böyle kurban bayramımızı geçireceğiz. Kendime uygun bıçaklara bakıyorum. Bulamazsam evdeki bıçakları bileyleteceğim. Bulursam bir tane iyisinden alacağım. Sürmene bıçakları iyi diyorlar ona bakacağız" diye konuştu. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı - Son Dakika

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