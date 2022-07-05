Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı

05.07.2022 00:57
Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı

Aksaray'da Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak ustaları talepleri karşılayabilmek için bayram mesaisine başladı.

Aksaray'da Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak ustaları talepleri karşılayabilmek için bayram mesaisine başladı.

Aksaray'da Kurban Bayramı hazırlıklarında önemli bir yere sahip olan bıçakçılar, kurban kesimi, deri yüzümü ve et doğramak için vatandaşların talebiyle bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı bıçakçılarda satışlar devam ederken, vatandaşların getirdiği bıçaklar da bileme işlemi görüyor. Bıçak bileme işleminde bıçağın yanmaması ve iyi eğelenmesi gerekirken bıçakçı esnafı müşterilerinin önünde sanatlarını konuşturuyor. Vatandaşlar da hayvanların kesim esnasında eziyet çekmemesi ve kesim sonrası etlerin rahat bir şekilde doğranması için bıçakları işin ehline bırakıyor. Kentte, bıçak 7, nacak ve balta ise 15 liradan bileniyor.

Bıçakçılık yapan İbrahim Ircı, "Bıçak satışlarımız normal gidiyor. Dükkanımızda 20 liradan başlar 500 liraya kadar bıçak çeşidimiz var. Yerli, yabancı ve kendi ürünümüz olmak üzere onlarca bıçak çeşidimiz bulunuyor. Bu arada bıçak bileme işimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız işlerini son güne bırakıyor. Ondan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Gece dahil mesai yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bıçak almaya gelen Hasan Hüseyin Kaygın (66) ise "Hazırlıklarımız iyi, kurbanlarımızı keseceğiz. Ben kurbanımı kuran kursuna verdim. Birini de kendim keseceğim. Bıçak alacağım, bıçak bileyleteceğim. İşte böyle kurban bayramımızı geçireceğiz. Kendime uygun bıçaklara bakıyorum. Bulamazsam evdeki bıçakları bileyleteceğim. Bulursam bir tane iyisinden alacağım. Sürmene bıçakları iyi diyorlar ona bakacağız" diye konuştu. - AKSARAY

YORUMLAR
500
70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi 70 yaşındaki bıçak bileme ustasının bayram mesaisi Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Aksaray, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 06:26:55. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da bıçakçıların kurban mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement