Aksaray\'da Çocuk Aktivite Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Yerel

Aksaray'da belediye tarafından yapımına başlanılan ve kaba inşaatı tamamlanarak ince işçilik aşaması devam eden Çocuk Aktivite Merkezi'nde incelemelerde bulunan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehri imar ederken nesli ihmal etmiyoruz" dedi.

Aksaray Belediyesi tarafından 2023 yılı yatırım planına dahil ettiği Çocuk Aktivite Merkezi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri alt ve üst yapıdaki büyük yatırımların yanında insan odaklı projelerle de sosyal dokuya katkı sağlayan eserler kazandıran Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin her tarafına kalıcı eserler kazandırmayı sürdürüyor. Çocukların heyecanla beklediği, Pazar Semt Pazarı yanında inşaatı devam eden Çocuk Aktivite Merkezi tamamlandığında çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor olacak. 2 bin metrekare alana sahip tesis içerisinde oyun alanları, kum havuzları, mescit, kafeterya, idari binası, bahçesinde oyun grupları ve satranç tahtaları bulunuyor. Her yaş grubuna yönelik projeler hayata geçiren Başkan Dinçer, Çocuk Aktivite Merkezinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde yoğun programların arasında Belediyemizin devam eden projelerini de takip etmeyi ihmal etmiyoruz. Yapımına geçtiğimiz yıl başladığımız Çocuk Aktivite Merkezimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Bu yeni sosyal ve kültür tesis sayesinde çocuklarımızın boş zamanlarını verimli geçirebilecekleri yeni bir mekanı şehrimize kazandıracağız. Şehri inşa ederken nesli de ihmal etmeyeceğiz. Çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine katkı sunacak bu tesisimizde sevilerek kullanılacağına inanıyoruz. Yeni dönemde büyükşehirlerde olan tüm imkanların şehrimizde de olması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. - AKSARAY