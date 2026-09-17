Aksaray'da fırtınada şemsiyeyle savrulan genç kuaför personeli kamerada - Son Dakika
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Aksaray'da fırtınada şemsiyeyle savrulan genç kuaför personeli kamerada

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Aksaray\'da fırtınada şemsiyeyle savrulan genç kuaför personeli kamerada
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Aksaray'da dün yaşanan fırtınada bir kadın kuaförünün bahçesindeki güneşlik şemsiyeyi kapatmak isteyen 19 yaşındaki kuaför personeli, rüzgarın etkisiyle elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da dün yaşanan fırtınada iş yerinin önünde oturan genç kızların güneşlik şemsiyenin uçmaması için verdikleri mücadele ilginç görüntüler oluşturdu. Şemsiyeyi kapatmak isteyen genç kız fırtınanın da etkisiyle sağa sola savrulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tacin Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaför dükkanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güneşten korunmak amacıyla kuaförün bahçesinde bulunan şemsiye, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. O sırada bahçede oturan kuaför personeli Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özakaya, şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Bir süre tuttuktan sonra şemsiyeyi kapatmak isteyen Aysima Yeşilöz, yerinden kalkarak şemsiyeyi yerinden çıkardı. Ancak fırtınanın şiddetiyle genç kız elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu. Şemsiyeyi tutmakta güçlük çeken Yeşilöz'ün o anları anbean güvenlik kamerasına yansırken, diğer arkadaşının da müdahalesiyle şemsiye bir süre sonra kapatılabildi.

Kaynak: İHA
AksarayKuaförYaşamYerelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da fırtınada şemsiyeyle savrulan genç kuaför personeli kamerada - Son Dakika
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