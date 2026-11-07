Aksaray\'da güneşli hafta sonunda vatandaşlar Mamasın Barajı\'nda balık tuttu

Havaların soğumaya başladığı bu günlerde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Mamasın Barajında olta atıp balık tutmaya çalıştı.

Aksaray'da hafta sonu güneşi gören vatandaşlar aileleriyle birlikte park bahçe ve piknik alanlarına çıkarken, bazı vatandaşlar da oltasını alıp balık tutmaya gidiyor. Oltasını alıp Mamasın Barajına gidip baraj etrafında çadır bile kuran bazı vatandaşlar, farklı bir aktiviteyle hafta sonunun keyfini çıkarıyor. Kimi vatandaşlar balık tutabilirken, kimisi de saatlerce olta başında bekliyor.

Havanın güneşli olmasıyla hafta sonunu balık tutmayla değerlendirdiklerini ifade eden Semanur Balcan, "Mamasın Barajındayız, balık tutmaya geldik. Son güzel havaları değerlendiriyoruz. Kış geliyor zaten. Güzel havaları değerlendirelim dedik. Şu ana kadar 3 balık tuttuk" dedi.

Oltasıyla baraj kıyısında balık bekleyen Fatih Can, "Bugün ailemle birlikte balık tutmaya geldik Mamasın Barajına. 2 tane balık tutabildik. Ben 1 tane tutabildim" derken, Esila Can ise, "Bugün ailemle birlikte balık tutmaya geldik. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Bugün de şansımıza biraz güneş daha sıcak normale göre. Balık tutmak çok güzel, güzel bir keyif, heyecanlandırıcı. İlk defa balık tutmaya geldik. Beklerken sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Kürşat Balcan ise "Bugün sabah erken saatlerde Mamasın Barajına geldik. Bir tane balık tuttuk. Oltalarımızı attık bekliyoruz" şeklinde konuştu.