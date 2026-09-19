Aksaray'da otizmli çocuğa 1,5 saat ulaşılamadı iddiası, kurum 'darp yok' dedi - Son Dakika
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Aksaray'da otizmli çocuğa 1,5 saat ulaşılamadı iddiası, kurum 'darp yok' dedi

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Aksaray\'da otizmli çocuğa 1,5 saat ulaşılamadı iddiası, kurum \'darp yok\' dedi
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Aksaray'da özel eğitim veren rehabilitasyon merkezindeki 10 yaşındaki ağır otizmli çocuğa, ders çıkışından sonra yaklaşık 1,5 saat boyunca ulaşılamadığı öne sürüldü. Anne, çocuğun vücudunda morluk olduğu iddiasıyla şikayetçi olurken, kurum yetkilisi darp iddiasını kabul etmedi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 10 yaşındaki ağır otizmli çocuğa, okul çıkış saatinin ardından yaklaşık 1,5 saat boyunca ulaşılamadığı iddia edildi. Anne, olayın ardından şikayetçi oldu.

Aksaray'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 10 yaşındaki ağır otizmli çocuğa, okul çıkış saatinin ardından yaklaşık 1,5 saat boyunca ulaşılamadığı iddia edildi. Anne Ayşenur Şener, oğlunun vücudunda morluklar bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olurken, kurum yetkilisi darp iddiasını reddetti.

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan anne Ayşenur Şener, şunları söyledi:

"Çocuğum 10 yaşında ve ağır otizmli. Eğitim kurumundan gelmesi gereken saatte eve gelmeyince servisteki görevlileri aramaya başladım. Biri diğer serviste olduğunu, diğeri başka serviste olduğunu söyledi. Çocuğum saatinde eve gelmedi ve bana geciktiğine ya da nerede olduğuna ilişkin hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Ben aramasam kimse bana bilgi vermeyecekti."

Daha sonra okul müdürüyle iletişime geçtiğini ve okula doğru yola çıktığını anlatan Şener, oğlunun bulunduğu bilgisinin kendisine verildiğini söyledi. Çocuğunu teslim aldığında üzerinin değiştirilmiş olduğunu öne süren Şener, "Çocuğum sırılsıklamdı. Üzeri değiştirilmişti, ayakları çamur içerisindeydi. Saat 17.40'ta dersten çıkması gerekiyordu. Saat 19.13 olmuştu ve hala ortada yoktu." ifadelerini kullandı.

Anne Şener, olayın ardından çocuğu için adli tıp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu belirterek, raporda vücudunda morlukların bulunduğunun tespit edildiğini öne sürdü. Şener, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Özel eğitim kurumu yetkilisi ise iddialara ilişkin açıklamasında, "Olayda büyütülecek bir şey yok. Çocukta herhangi bir darp yok. Herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Ben gerekli işlemleri yaparım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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