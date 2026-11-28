Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 33 yaşındaki Rabia Yeşildağ, sevgilisi olduğu iddia edilen N.D. tarafından otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rabia Yeşildağ (33) ile sevgilisi olduğu iddia edilen N.D. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Otomobil içerisinde devam eden tartışma sırasında N.D. tabancayla Yeşildal'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Rabia Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşildağ'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Öte yandan olayın ardından N.D, polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.