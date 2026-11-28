Aksaray'da otomobilde silahla vurulan 33 yaşındaki kadın öldü, şüpheli teslim olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde gece otomobil içinde çıkan tartışmada 33 yaşındaki kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen N.D.'nin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli N.D. polis merkezine giderek teslim oldu.
Haber: Kemal Onur ATALAY
(AKSARAY) - Aksaray'da 33 yaşındaki Rabia Yeşildağ, sevgilisi olduğu iddia edilen N.D. tarafından otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, olayın ardından polise teslim oldu.
Olay, Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rabia Yeşildağ (33) ile sevgilisi olduğu iddia edilen N.D. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Otomobil içerisinde devam eden tartışma sırasında N.D. tabancayla Yeşildal'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Rabia Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşildağ'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı
Öte yandan olayın ardından N.D, polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi.
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