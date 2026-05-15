Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpıştığı trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza, Sultanhanı ilçesi ile Yenikent beldesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan 50 ADV plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Ç. hakimiyetindeki 42 EDC plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs adeta hurdaya dönerken, araçta bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Araç içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için ekipler yoğun çalışma yürütürken, ilk belirlemelere göre kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.