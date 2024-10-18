Aksaray'daki Kaza: 7 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Aksaray'daki Kaza: 7 Ölü, 33 Yaralı

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Aksaray-Ankara yolunda bir otobüs kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

18.10.2024 10:41
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray - Ankara kara yolunda 7 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili "En titiz şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız. Her zaman olduğu gibi yolcularımıza ve bütün vatandaşlarımıza, şoförlerimize dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz" dedi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray - Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde yolcu otobüsü şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili olay yerinde açıklama yaptı. Kumbuzoğlu, şunları söyledi:

"Benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyorum"

" Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar'da yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle kaza meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 41 yolcu 1 rehber 2 şoför olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanemize gerçekleştirdik. Yaralılarımızın durumunu hastanede soracağım, yakınlarıyla görüşeceğiz. Bu konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız. Her zaman olduğu gibi yolcularımıza ve bütün vatandaşlarımıza, şoförlerimize dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Bu elim olay sonucunda rahmete yürüyen tüm meftunlara, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyorum."

"Şoförün uyuduğunu düşünüyoruz"

Kazada yaralanan bir vatandaş, "Kapadokya gezisi için geliyorduk. Yolda şoförün uyuduğunu düşünüyoruz. Bariyerlere çaparak orada bir kanal olduğu için kanalın uzunluğundan dolayı çok fazla yaralı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aksaray'daki Kaza: 7 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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