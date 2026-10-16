Aksaray Güzelyurt, 200 düğün çekiminin yaklaşık 150'sine ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray Güzelyurt, 200 düğün çekiminin yaklaşık 150'sine ev sahipliği yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Güzelyurt, 200 düğün çekiminin yaklaşık 150\'sine ev sahipliği yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin gözde mekanı haline geldi. Bir fotoğraf sanatçısı, sezonda yaptığı 200 çekimin yaklaşık 150'sini ilçede gerçekleştirdiğini, çevre illerden gelen çiftlerin de bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Yüzlerce kilisesi, kayadan oyma evleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin gözde mekanlarından biri oldu. Fotoğraf çekimi için şehir dışından da ilçeye gelen çiftler, tarihi yapılar ve eşsiz manzaralar eşliğinde evliliklerinin en özel anlarını kaydediyor.

Tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güzelyurt ilçesi, son yıllarda gelin ve damat adaylarının da uğrak noktası haline geldi. İlçenin tarihi sokakları, taş yapıları, merdivenleri ve etkileyici manzarası, düğün fotoğrafı çekimleri için doğal bir plato oluşturuyor. Başta Aksaray olmak üzere çevre illerden gelen çiftler, evlilik öncesi dış çekimlerini ilçenin tarihi mekanlarında gerçekleştirerek unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

"200 çift çekiyorsak 150'sini Güzelyurt'ta çekiyoruz"

Fotoğraf sanatçısı Ali Eren Bozkurt (28), Güzelyurt'un tarihi dokusu ve doğal manzarasıyla dikkat çektiğini belirterek, düğün çekimlerinin büyük bölümünü ilçede yaptıklarını söyledi. Güzelyurt'un Kapadokya'ya eş değer güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Bozkurt, "Senelerdir Güzelyurt'un mükemmel mekanlarında, kilisesinde, merdivenlerinde ve sokaklarında gelin-damat çekimleri yapıyoruz. Sezonda 200 çekim yapıyorsak yaklaşık 150'sini burada gerçekleştiriyoruz. Kapadokya yerine Güzelyurt'u tercih eden çok sayıda çiftimiz var. Tarihi dokusu, kilisesi, taş yapıları ve sokaklarıyla Kapadokya'ya eş değer bir yer. Sadece fotoğraf çekimi için değil, yolu düşen herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

Düğün öncesi dış çekim için Niğde'den Güzelyurt'a gelen Fatih Arpacı da (25) ilçeyi tarihi dokusu ve manzarası nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, "Niğde'den düğün çekimi için Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine geldik. Tarih ve manzara açısından çok güzel bir yer. Bu nedenle burayı tercih ettik" diye konuştu.

Gelin adayı Kevser Koç (25) ise düğün dış çekimi için Niğde'den geldiklerini ifade ederek, "Güzelyurt'u çok beğeniyorduk. Tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle burayı tercih ettik. Çok güzel bir doğası ve tarihi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GüzelyurtAksarayKültürTurizmYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:29:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksaray Güzelyurt, 200 düğün çekiminin yaklaşık 150'sine ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei