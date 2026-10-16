Aksaray Güzelyurt, 200 düğün çekiminin yaklaşık 150\'sine ev sahipliği yapıyor

Yüzlerce kilisesi, kayadan oyma evleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin gözde mekanlarından biri oldu. Fotoğraf çekimi için şehir dışından da ilçeye gelen çiftler, tarihi yapılar ve eşsiz manzaralar eşliğinde evliliklerinin en özel anlarını kaydediyor.

Tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güzelyurt ilçesi, son yıllarda gelin ve damat adaylarının da uğrak noktası haline geldi. İlçenin tarihi sokakları, taş yapıları, merdivenleri ve etkileyici manzarası, düğün fotoğrafı çekimleri için doğal bir plato oluşturuyor. Başta Aksaray olmak üzere çevre illerden gelen çiftler, evlilik öncesi dış çekimlerini ilçenin tarihi mekanlarında gerçekleştirerek unutulmaz hatıralar biriktiriyor.

"200 çift çekiyorsak 150'sini Güzelyurt'ta çekiyoruz"

Fotoğraf sanatçısı Ali Eren Bozkurt (28), Güzelyurt'un tarihi dokusu ve doğal manzarasıyla dikkat çektiğini belirterek, düğün çekimlerinin büyük bölümünü ilçede yaptıklarını söyledi. Güzelyurt'un Kapadokya'ya eş değer güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Bozkurt, "Senelerdir Güzelyurt'un mükemmel mekanlarında, kilisesinde, merdivenlerinde ve sokaklarında gelin-damat çekimleri yapıyoruz. Sezonda 200 çekim yapıyorsak yaklaşık 150'sini burada gerçekleştiriyoruz. Kapadokya yerine Güzelyurt'u tercih eden çok sayıda çiftimiz var. Tarihi dokusu, kilisesi, taş yapıları ve sokaklarıyla Kapadokya'ya eş değer bir yer. Sadece fotoğraf çekimi için değil, yolu düşen herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

Düğün öncesi dış çekim için Niğde'den Güzelyurt'a gelen Fatih Arpacı da (25) ilçeyi tarihi dokusu ve manzarası nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, "Niğde'den düğün çekimi için Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine geldik. Tarih ve manzara açısından çok güzel bir yer. Bu nedenle burayı tercih ettik" diye konuştu.

Gelin adayı Kevser Koç (25) ise düğün dış çekimi için Niğde'den geldiklerini ifade ederek, "Güzelyurt'u çok beğeniyorduk. Tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle burayı tercih ettik. Çok güzel bir doğası ve tarihi var" ifadelerini kullandı.