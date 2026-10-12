Aksaray İl Özel İdaresi 13 köyde 169 oyun grubu ve sosyal donatıyı monte etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray İl Özel İdaresi 13 köyde 169 oyun grubu ve sosyal donatıyı monte etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray İl Özel İdaresi 13 köyde 169 oyun grubu ve sosyal donatıyı monte etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray İl Özel İdaresi, 13 köyde çocuk oyun parkı ve sosyal donatı çalışması kapsamında 169 malzemenin montajını tamamladı. Köylere 20 kamelya, 108 oturma bankı, 28 çöp kovası ve 13 oyun parkı kazandırıldı; çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından 13 köye çocuk oyun parkı, oturma bankı ve çöp kovası yapıldı.

Köy hayatının kolaylaştırılması ve sosyal aktivitelerin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Özel İdaresi, 13 köye oyun grubu ve sosyal donatı malzemesi kazandırdı. Köylerde çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları oluşturmak ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla 13 adet çocuk oyun parkı, 20 adet kamelya, 108 adet oturma bankı ve 28 adet çöp kovası olmak üzere toplam 169 adet oyun grubu ve sosyal donatı malzemesinin köylere montajı yapıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, köylere yönelik yapılan çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYerel HaberlerAksarayGüncelÇocukYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 16:56:30. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray İl Özel İdaresi 13 köyde 169 oyun grubu ve sosyal donatıyı monte etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei