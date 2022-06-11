Aksaraylı Berber: "Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim" - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaraylı Berber: "Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim"

11.06.2022 18:00

Aksaray kasap, artan maliyetler ve hayat pahalılığından yakınırken “Masraf olarak üçe katladı. Köylü işin içinden çıkamıyor, besici de çıkamıyor” dedi. Bir berber de “Maliyetler artıyor, kira artıyor her şey artıyor. Her şeye zam geliyor. MHP’ye veriyordum ama vermeyeceğim artık. Zaten bıyığı da keseceğim az kaldı” diye konuştu.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray kasap, artan maliyetler ve hayat pahalılığından yakınırken "Masraf olarak üçe katladı. Köylü işin içinden çıkamıyor, besici de çıkamıyor" dedi. Bir berber de "Maliyetler artıyor, kira artıyor her şey artıyor. Her şeye zam geliyor. MHP'ye veriyordum ama vermeyeceğim artık. Zaten bıyığı da keseceğim az kaldı" diye konuştu.

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Talat Karaağaç, il ve ilçe yöneticileri ve gençlik kollarıyla birlikte ziyaret ettiği esnafla sohbet etti sorunlarını dinledi. Berberlik yapan bir vatandaş, zamlar nedeniyle zor durumda olduklarını söyledi. Ertürk'ün "Tıraşa zam yapabildin mi" sorusu üzerine berber, şöyle konuştu:

"ARTIK MHP'YE VERMEYECEĞİM, ZATEN BIYIĞI DA KESECEĞİM"

"Yok abi nerede? Maliyetler artıyor, kira artıyor her şey artıyor. Valla elektriğe zam, doğalgaza zam… Bize bu ay 300 lira elektrik faturası geldi. Doğalgaz şimdi gelmiyor, ama kışın bin lira geliyordu. İlk dükkan açtığımda 80 lira elektrik geliyordu. Şimdi 300 lira geliyor. Daha bir zam daha geldi herhalde, ama o tam yansımadı. O sonra gelecek herhalde. Aylık kiramız iki bin lira oldu. O da yalvar yakar oldu. Valla o da tanıdık olduğu için, kaç kişi araya soktuk. Çok da bir şey yok yani. Her şeye zam geliyor. Ben zaten bu sene CHP'ye vereceğim. MHP'ye veriyordum, ama vermeyeceğim artık. Zaten bu bıyığı da keseceğim az kaldı."

"KÖYLÜ DE BESİCİ DE İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYOR"

Ertürk'le sohbet ettiği kasap arasında da şu diyalog geçti:

Kasap : Etin kilosu 135-140-150 lira fiyatlarımız.

Ali Abbas Ertürk: Nasıl, vatandaş alabiliyor mu?

Kasap: Alım gücü düşük.

Ali Abbas Ertürk: Üretici için ucuz gerçekten, üretici de kazanamıyor. Vatandaş için ise pahalı.

Kasap: İki şık var, yani bir tarafta 'köylünün malı para etsin' diyorlar. İşte süt ürünleri yükseliyor, et ürünleri yükseliyor, arpa buğday yükseliyor. Bu da piyasaya yansıyor. Bu sefer de piyasaya yükseliyor. Süt yükseldi peynirin kilosu 130-140 lira oldu, kaşar peynir 110 lira olmuş. Yani bunlar etkiliyor.

Ali Abbas Ertürk: İşin ilginç yanı süt yüksek yüksek görünüyor, ama üretici de süt ineğini kesiyor para kazanmak için.

Kasap: Geçen sene bu zamanlar arpa iki bin ile 2 bin 300 liraya alındı. Şu an arpa 6 bin 500-7 bin lira. Yani imalat masraf olarak üçe katladı. Yani köylü işin içinden çıkamıyor, besici de çıkamıyor. Küçük baş üç bin liradan başlıyor."

Aksaraylı Berber: Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim
Aksaraylı Berber: Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim
Aksaraylı Berber: Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim
Aksaraylı Berber: Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim

YORUMLAR
500
Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı Aksaray'da motosiklet hırsızlığına karışan 3 zanlı tutuklandı Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği açıldı Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği açıldı
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ali Abbas Ertürk, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaraylı Berber: 'Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
17:16 Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler
17:08 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
17:01 Kan grupları hakkında önemli araştırma! AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu belirlendi
16:57 Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 18:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaraylı Berber: "Artık MHP'ye Vermeyeceğim. Zaten Bıyığı da Keseceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement