Aksaraylı Çaycı: "1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor" - Son Dakika
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Aksaraylı Çaycı: "1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor"

25.05.2022 17:08

Aksaray Kapalı Çarşı’da 4 yıldır çaycılık yapan Cengiz Toprak, hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan dert yandı. Toprak, “Eskiden gerçekten çok güzeldi. 1 liraya çay satardım, para kazanırdım. Ama şu anda 2 liraya çay satıyorum bana para kalmıyor ancak ev geçindiriyorum” dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Kapalı Çarşı'da 4 yıldır çaycılık yapan Cengiz Toprak, hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan dert yandı. Toprak, "Eskiden gerçekten çok güzeldi. 1 liraya çay satardım, para kazanırdım. Ama şu anda 2 liraya çay satıyorum bana para kalmıyor ancak ev geçindiriyorum" dedi.

4 yıldır çaycılık yapan Aksaraylı Cengiz Toprak, çaya gelen zamlardan dolayı işlerinin azaldığını belirtti. Çaya yüzde 43 zam geldiğini anımsatan Toprak, şöyle konuştu:

"6 AYDIR 2 LİRADAN VERİYORUM BÖYLE GİDERSE ZAMMI MÜŞTERİYE YANSITMAK ZORUNDAYIM"

"Şu anda bir koli çay 740 lira. İçerisinde 12 kilo var. Ortalama 15-20 günde bitiyor benim çayım. Müşteriye çayın fiyatını yansıtmadım. 6 aydır 2 liradan veriyorum ben, ama böyle giderse elimdeki çaylar bitince zammı müşteriye yansıtmak zorundayım. Kurtarmaz çünkü mecburum."

"HER ŞEY ÜÇE BEŞE KATLAMIŞ"

Giderlerin artması nedeniyle kazançlarının yetişmediğini ve zam yapma zorunluluğunun doğduğunu söyleyen Toprak "Şu an benim cep giderim ikiye katlanmış, dükkan giderim üçe katlanmış. Yani her şey üçe beşe katlamış. Mecburen zam yapmak zorundayım. Elektriğe eskiden sadece 200 lira öderdim. Şu an benim dükkanımda sadece bir lamba var bir dolap, bir semaver var 550 lira elektrik geldi" diye konuştu.

"1 LİRAYA ÇAY SATARDIM, PARA KAZANIRDIM, AMA ŞU ANDA 2 LİRAYA ÇAY SATIYORUM BANA PARA KALMIYOR"

Çayı 1 liradan sattığı günlerde para kazanabildiğini vurgulayan Toprak, "Şu an yetişemiyoruz. Eskiden gerçekten çok güzeldi. 1 liraya çay satardım, para kazanırdım, ama şu anda 2 liraya çay satıyorum bana para kalmıyor. Ancak ev geçindiriyorum. Yani birikim yapamıyorum, birikim bitti. Allah'a şükür şu an geçinebiliyorum" dedi.

Aksaraylı Çaycı: 1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor
Aksaraylı Çaycı: 1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor
Aksaraylı Çaycı: 1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor
Aksaraylı Çaycı: 1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Aksaraylı Çaycı: "1 Liraya Çay Satardım Para Kazanırdım. Şu Anda 2 Liraya Çay Satıyorum Bana Para Kalmıyor" - Son Dakika
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