Akşehir Belediyesi Kurbanlık Hayvanları Yakalamak İçin Özel Ekip Oluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Akşehir Belediyesi Kurbanlık Hayvanları Yakalamak İçin Özel Ekip Oluşturdu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanlık hayvanların kaçması durumunda hızlı ve etkili bir müdahale sağlamayı amaçlayan bu ekip, vatandaşlara bayram boyunca destek olacak.

13.06.2024 18:43
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Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanlık hayvanların kaçması durumunda hızlı ve etkili bir müdahale sağlamayı amaçlayan bu ekip, vatandaşlara bayram boyunca destek olacak.

Akşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala firari kurbanlık hayvanların yakalanması için özel bir tim kurduğunu duyurdu. Bayram boyunca görevlendirilecek ekip ile kurbanlık hayvanların kaçması durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek. Uygulama ile hayvanların zarar görmeden yakalanması sağlanacak ve vatandaşlara yardımcı olunacak. Akşehir Belediyesi tarafından kurulan ekip kurban kesim yerlerinde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara iki araç ile hizmet verecek.

Bayram öncesi hazırlıkların tamamlandığını ve timin göreve hazır olduğunu söyleyen Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, "Kurbanlık hayvanların kaçma durumuna karşı ekibimizde bulunan personelleri gerekli ekipmanlarla donattık ve göreve hazır hale getirdik. Hemşerilerimiz sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için bütün önlemler belediyemiz tarafından alınmış durumda. Belediyemiz bayramda da hizmet vermek için görevinin başında olacaktır. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Kaçan kurbanlık hayvanlarla karşılaşan vatandaşların durumu belediyenin 444 9 153 ve 813 52 91 numaralı telefonlarından bildirmeleri gerektiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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