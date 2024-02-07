Akşehir Belediyesi Miraç Kandili\'nde Vatandaşlara İkramlarda Bulundu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, mübarek Miraç Kandil'inde camilerde yatsı namazı sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Miracın en kutsal hediyelerden biri olduğunu belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu gecenin bereketini ve feyzini yaşamak için biz de her kandilde olduğu gibi bu kandil gecesinde de hemşehrilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Bu özel gecede Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki tüm Müslümanların zulümden kurtulmaları için dua edelim. Cenab-ı Allah birlikte daha nice nice kandillere erişmeyi bizlere nasip etsin" dedi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İslam dünyası tarafından idrak edilen mübarek Miraç Kandil'ini coşkuyla karşıladıklarını ifade ederek, vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yaptıkları ikram geleneğini bu özel gecede de sürdürdüklerini söyledi. Başkan Akkaya, "Miraç Kandil'inde merkezdeki büyük camilerimizde ve dış mahallelerdeki camilerimizde yatsı namazı sonrasında yapılan ikramlar vatandaşlarımızdan özellikle de camileri şenlendiren yavrularımızdan ilgi gördü. Miraç, insanlığa verilen en kutsal hediyelerden biridir. Bu gecenin bereketini ve feyzini yaşamak için biz de her kandilde olduğu gibi bu kandil gecesinde de hemşehrilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Bu özel gecede Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki tüm Müslümanların zulümden kurtulmaları için dua edelim. Komşularımıza, akrabalarımıza, ihtiyaç içinde olanlara yardım elimizi uzatmaktan geri durmayalım. Cenab-ı Allah birlikte daha nice nice kandillere erişmeyi bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KONYA
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