Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi - Son Dakika
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Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi

25.03.2022 11:09
Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını besleme ve tedavi etme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını besleme ve tedavi etme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında belediye ihbar hattına gelen talep doğrultusunda hasta bir sokak köpeği belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Akşehir Belediyesi geçici sahipsiz hayvan bakım merkezine getirildi. Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Alican Büyükbaş tarafından tedavine başlanılan hasta köpeğin tedavisi sürerken sahipsiz sokak hayvanlarının her zaman yanında olmaya çalışan Akşehir Belediyesi, bu türde hasta sahipsiz sokak hayvanlarının tüm tedavisini üstlenmeye de devam ediyor.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik kazası veya diğer sebeplerle yaralanmış sokak hayvanları içinde belediye ekiplerimize haber verildiğinde ekiplerimiz seferber olarak hemen müdahale etmektedirler. Tedavisi Akşehir de yapılamayan, sahipsiz sokak hayvanları içinde Konya Büyük Şehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ne Akşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından bu hayvanlar sevk edilmektedir" denildi. - KONYA

Akşehir Belediyesinden hasta sokak köpeğine tedavi

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Kaynak: İHA

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