Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor

23.05.2022 14:31

- Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Balıkçı Barınağına kanalizasyon karıştığını iddia eden balıkçılar, soruna çözüm bekliyor.

- Ak su balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor

GİRESUN - Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Balıkçı Barınağına kanalizasyon karıştığını iddia eden balıkçılar, soruna çözüm bekliyor.

Balıkçı Barınağı ve çevresinde bulunan yerleşim yerlerinin kanalizasyon atıklarının geçtiği derin deşarj hattının patlaması sonucu çevre kirliliğinin yaşandığını ifade eden Aksu Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Süleyman Atasoy, temiz bir çevreye kavuşmak istediklerini söyledi.

Yaşanan çevre kirliliğiyle oluşan birikintilerin etrafa kötü koku yaydığını ifade Kooperatif Başkanı Atasoy, "Aksu Balıkçı Kooperatifimize kayıtlı 74 kıyı balıkçımız bulunmaktadır. Barınağımızın içerisinden uzun zaman önce Aksu mahallesi ve çevre yerleşim yerlerinin derin deşarj hattı geçirildi. Bu tamamen yanlış bir proje rağmen barınağımızdan geçirildi. Birkaç yıl önce ise barınağımızın içerisinde geçirilen derin deşarj hattında çatlamalar ve sızıntı meydana gelmiş olmalı ki limanımız kirlenmeye başladı. Şuanda tamamen kaynayan su gibi kabarcıklar çıkmaktadır. Barınak içerisinde suyun şekli değişmiş durumda ve kıyı boyunca atıklar oluşmuş durumda. Bırakın balıkçılık yapmayı kokudan dolayı kıyıdan bile geçmek mümkün olmuyor. Biz sadece temiz bir çevrede balıkçılık yapmak istiyoruz. Burasının Aksu mahallemize yakışır şirin bir barınak haline dönüşsün istiyoruz. Bu nedenle yetkililerden barınağımızdaki derin deşarj hattının onarılmasını ya da güzergahının değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor
Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor
Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor
Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor

YORUMLAR
500
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirdi Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Aksu Festivali'ni değerlendirdi Görele'ye yarı olimpik yüzme havuzu Görele'ye yarı olimpik yüzme havuzu
Kaynak: İHA

Balıkçılık, Kooperatif, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elden eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Aksu balıkçı barınağındaki balıkçılar, temiz çevreye kavuşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement