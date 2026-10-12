Aksu\'da yolcu midibüsü kontrolden çıkıp devrildi, 17 yaralıdan 1\'i ağır

Aksu'da yolcu midibüsü kontrolden çıkıp devrildi, 17 yaralıdan 1'i ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya-Isparta karayolunda saat 10.30 sıralarında kontrolden çıkan yolcu midibüsü Aksu'daki Topallı Kavşağı yakınında devrildi. Kazada midibüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Haber: Gökdeniz CAN
(ANTALYA) - Antalya- Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü devrildi.
Kaza sonucu otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA
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