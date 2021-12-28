Üye Girişi
Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı

28.12.2021 15:11

Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlı bireyleri spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor.

Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlı bireyleri spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor. Merkezin üyeleri tango, vals, foxtrot ve quick step danslarını öğrenip bir yandan eğleniyor bir yandan da yarışmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezinde spor, sanat ve sosyal aktiviteleri, psikolojik ve gerontolojik danışmanlık hizmeti ile yaşlı bireylere hem bedensel hem de ruhsal destek sağlanıyor.

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde yaşlı bireyler için İngilizce, satranç, latin ve oryantal dans, ahşap süsleme, resim ve tiyatro aktiviteleri düzenleniyor. Merkezin bu dönemdeki en çok ilgi gören kurslarının başında latin dans kursu ile satranç kursu geliyor. Müzik eşliğinde Dans Eğitmeni Gazi Umdu'nun yardımıyla çiftler hem eğleniyor hem de dans öğrenip Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun düzenleyeceği yarışmaya hazırlanıyor.

"Sağlıklı yaşlanma"

Dans etmenin yaşlı bireyler için bedensel koordinasyonu geliştirmek ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağladığını belirten Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Dans Eğitmeni Gazi Umdu, "Dans kursumuz iki aydır devam ediyor ve büyük ilgi görüyor. Burada uluslararası stantlarda eğitim veriyoruz. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun düzenleyeceği Türkiye Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Seniör kategorisinde katılacağımız yarışma için tango, vals, foxtrot, quick step ve Viyana vals danslarını çalışıyoruz. Her dansın kendi özgü temel figürleri var, onlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çiftlerimiz çok istekli ve heyecanlı" diye konuştu.

"Dans etmek beynimizi de çalıştırıyor"

Eşiyle birlikte dans kursuna katılan Gülnur Çöl, "Dans etmekten büyük keyif alıyoruz. Dans ederken sadece el ve ayaklarımız değil beynimiz de çok çalışıyor. Hangi adımları atmamız, kaç adım atmamız, kollarımızın nasıl hareket etmesi gerektiği gibi bunlar beynimizi de çalıştırıyor. Vals ve tango gibi dansları, figürleri öğreniyoruz, şu an yeniyiz ama yarışma için iddialı olacağız" dedi.

"Gençliğimize dönüyoruz"

71 yaşındaki emekli Ayşe ve Nurettin Ceylan çifti de Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nin dans kursuna katılanlar arasında. Ceylan çifti daha önce de tiyatro grubunda yer aldıklarını kaydederek, "Burada çok mutluyuz. Dans kursu ile adeta gençliğimize dönüyoruz. Bizi gençleştiriyor. Yaşadığımızı hissediyoruz. Yapılacak dans yarışmasına da iddialı şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Satranç turnuvasına hazırlık"

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde Satranç kursu da yoğun ilgi görüyor. Satrancın yaşlılıkta zihni sağlıklı ve açık tutmaya yardımcı olduğunu belirten Gazi Umdu, "Kursa şu an 80 üyemiz devam ediyor. Yaşlı bireylerimiz çok başarılı ve istekli o yüzden satranç sporcusu olma yolunda ilerliyorlar. 30 üyemiz Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenleyeceği turnuvada Emektarlar Kategorisinde yarışacak" dedi.

"Beyin cimnastiği"

Ahşap boyamadan dans ve satranca kadar tüm aktivitelere katıldığını belirten

Asuman Özgeökçen satranç kursu ile de adeta beyin cimnastiği yaptığını söyledi. Satranç oynamayı yeni öğrendiğini dile getiren Semaha Kara Teke de "Hangi yaşta olursanız olun yeni şeyler öğrenmek gerekir. Evde kapanıp kalmaktansa herkesi buraya çağırıyorum" diye konuştu.

Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı
Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı
Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro, Dans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı - Son Dakika


İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan "Ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı İsrail'de kuş gribi salgınında 5000 göçmen turna öldü! Uzmanlardan "Ölü kuşlara dokunmayın" uyarısı         
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
15:08 Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi
14:58 Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer
14:56 Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
14:48 Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor
14:37 2022 yılının en şanslı burçları belli oldu! İşte ''müthiş bir yıldı'' diyecek burçlar
14:27 İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?
14:26 Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 15:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Aktif yaşlılar pistte gençlere taş çıkarttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement